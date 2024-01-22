Упала на дамбу: самолет ВС РФ снова сбросил авиабомбу в Белгородской области, — СМИ (карта)

По словам российских журналистов, 21 января в районе хутора Ионовка в водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250.

Российский военный самолет случайно сбросил бомбу на территории Белгородской области. Об этом сообщило российское медиа Astra.

Отмечается, что бомба была сброшена на дамбу возле населенного пункта Ионовка.

"21 января в районе хутора Ионовка в водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250", — сказано в сообщении.

По словам журналистов, в результате сброса боеприпаса дамба была частично повреждена, однако пострадавших нет.

Самолет сбросил бомбу на Белгородскую область Фото: Astra

Что такое ФАБ-250

ФАБ — это фугасная авиабомба. Такие боеприпасы оказывают самое мощное и универсальное поражающее действие среди авиабомб основного назначения.

Ранее полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что россияне специально сбивают ракеты над Белгородом, чтобы вызвать больше разрушений. По его словам, ВС РФ хотят сделать из Белгорода "икону распятого мальчика", сбивая все воздушные цели в пределах областного центра.

Напомним, что 18 января сообщалось, что неизвестные ракеты атаковали Белгород и район. Местные власти обвинили Украину в ракетных ударах по территории региона. Губернатор заявил о якобы уничтожении десяти воздушных целей системами ПВО.