Кадыров приехал в Мариуполь для продвижения сына на должность "мэра", — Андрющенко (фото)

По информации советника законного главы оккупированного города, визит-презентация Адама Кадырова сорвалась из-за страха главы Чечни перед неизвестным дроном.

Во временно оккупированный Мариуполь в понедельник, 22 января, приезжал Рамзан Кадыров, но визит был тайным и недолгим. Об этом пишет в собственном телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Целью приезда чеченского главы стал не только контроль за своими "тик-токерами" и военным металлоломом, но и намерения "протащить" на должность мэра Мариуполя своего несовершеннолетнего сына. Он надеялся, что в местной филармонии он подчеркнет необходимость назначения своего наследника главой городской администрации.

Фото: Telegram

Как рассказывает Андрющенко, все начиналось по плану.

"В первой половине дня он (Кадыров. — Ред.) должен был провести совещание в городской оккупационной администрации по ул. Громовой и потом красиво позировать в филармонии. Где, собственно, подчеркнуть, "дон-дон", что сын должен быть здесь главным. Такая себе аллюзия и параллель — Грозный уничтожен россиянами и отстроен (?). Теперь Мариуполь то же самое. И здесь, и там чеченцы и Кадыров. Больное воображение больного на голову человека", — отметил советник.

Фото: Telegram

Однако произошло совсем не так — кадыровская охрана увидела неизвестный дрон и быстро эвакуировала Кадырова из города. Поэтому обошлось и без филармонии, и без презентации младшего.

"Так Кадыров в очередной раз продемонстрировал, что Ахмат — сц**ло. При том, что секретность была такая, что в каждом дворе патрули, ФСБ вокруг. Только улицы не перекрывали и другие запреты не применяли, чтобы никто не догадался. Получилось наоборот, но забавно", — подытожил Андрющенко.

Напомним, что "ожесточенные бои" чеченских боевиков украинские военные уже наблюдали в августе 2023 года, когда они "героически победили" кусты и деревья в Белгородской области, а в декабре прошлого года, "рискуя собственными жизнями", лишили жителей региона мобильной связи, уничтожив вышку одного из российских операторов.