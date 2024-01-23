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Польша поднимала в воздух авиацию во время ракетных ударов ВС РФ по Украине: детали

Анастасия Ковалева
Польша поднимала в воздух авиацию (иллюстративное фото)

По данным ВС Польши, на фоне масштабного обстрела были начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

Во вторник, 23 января, Воздушные силы Польши подняли авиацию в небо из-за ракетной атаки оккупантов по территории Украины. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в Twitter (Х).

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Польши и ее союзников была задействована и приняла участие в соответствующих военных мероприятиях.

Жителей Польши, включая регионы на юго-востоке, были предупреждены о предстоящем увеличении уровня звуковой активности.

Обстрел Украины 23 января: что известно

23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. По данным Воздушных сил, ракеты находились в воздушном пространстве Украины около часа и постоянно меняли направление.

Также россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди. В Святошинском районе в результате "прилета" возник пожар, охвативший несколько автомобилей, а также поступили вызовы экстренных служб в Соломенский район.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) показали фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. Повреждения получило здание детской футбольной школы.

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Кроме того, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. В результате одного из них был поврежден газопровод в пригороде. В ОВА сообщили о двух погибших и 11 пострадавших в результате обстрела.