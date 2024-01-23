Польша поднимала в воздух авиацию во время ракетных ударов ВС РФ по Украине: детали

По данным ВС Польши, на фоне масштабного обстрела были начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

Во вторник, 23 января, Воздушные силы Польши подняли авиацию в небо из-за ракетной атаки оккупантов по территории Украины. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в Twitter (Х).

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Польши и ее союзников была задействована и приняла участие в соответствующих военных мероприятиях.

Жителей Польши, включая регионы на юго-востоке, были предупреждены о предстоящем увеличении уровня звуковой активности.

Обстрел Украины 23 января: что известно

23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. По данным Воздушных сил, ракеты находились в воздушном пространстве Украины около часа и постоянно меняли направление.

Также россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди. В Святошинском районе в результате "прилета" возник пожар, охвативший несколько автомобилей, а также поступили вызовы экстренных служб в Соломенский район.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) показали фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. Повреждения получило здание детской футбольной школы.

Кроме того, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. В результате одного из них был поврежден газопровод в пригороде. В ОВА сообщили о двух погибших и 11 пострадавших в результате обстрела.