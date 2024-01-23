В Киеве боевая часть ракеты попала в жилой дом: людей эвакуируют, — Кличко
По словам мэра Виталия Кличко, попадание зафиксировано в многоквартирном доме в Святошинском районе. Боевая часть ракеты не сдетонировала.
В Святошинском районе Киева во время российского обстрела боевая часть ракеты попала в квартиру жилого дома. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
По словам мэра, боевая часть не сдетонировала. Жильцов дома эвакуировали.
Последствия обстрела Киева 23 января
По информации Виталия Кличко, в результате вражеского обстрела в Киеве погибла женщина. По меньше мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Так, 9 граждан пострадали в Соломянском и Святошинском районах столицы. Еще одного пострадавшего обнаружили в Печерском районе, где было попадание по нежилому дому.
Как сообщалось ране, в результате обстрела зафиксированы пожары и разрушения в Дарницком, Святошинском, Соломянском и Покровском районах Киева. Фокус подробно писал о последствиях обстрела Киева.
23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове а также в Павлограде Днепропетровской области.