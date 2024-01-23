"Просто уже не могли": аналитик назвал причину выхода ВСУ из Крохмального (карта)

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на то, что Силы обороны Украины перешли в совершенно другую фазу ведения боевых действий "с почти ноября-декабря 2023 года".

Украинские воины вышли из населенного пункта Крохмальное, поскольку не могли там эффективно вести оборонительные действия. Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил в эфире телеканала "Київ24".

Он отметил, что логистика в этой локации давно уже была перерезана. Крахмальное, по его словам, почти полностью было разрушено, поэтому держать позиции было трудно.

"Эффективно вести оборону, Силы обороны Украины, просто уже не могли", — сказал он.

Он обратил внимание на то, что Силы обороны Украины перешли в совершенно другую фазу ведения боевых действий "с почти ноября-декабря 2023 года". Смысл этой тактики заключается в истощении врага.

Коваленко добавил, что для Украины "важно, чтобы именно удержание этой позиции позволяло наносить максимальное количество потерь врагу". Ситуация в Крохмальном, как отметил специалист, в этих условиях пока не позволяла нам вести оборонительные действия.

Фото: Google Maps

Ситуация в Харьковской области и выход из Крахмального

Аналитики ISW 21 января заявили, что войска РФ продвинулись к Ивановке, захватили Крохмальное. Населенный пункт расположен в 20 км к северо-западу от города Сватово. Усиление оккупантов на Лиманском направлении могут быть связаны с приказом руководства достичь "конкретных границ" к определенной дате, возможно, из-за президентских выборов в марте.

Подполковник Владимир Фитьо 22 января рассказал, что захваченное российскими оккупантами село Крохмальное в Харьковской области было полностью уничтожено. Сейчас в населенном пункте не осталось гражданских. Украинских военных переместили в более защищенные позиции, что позволит "атаковать при лучшей возможности".

Напомним, 23 января эксперт рассказал, как системы РЭБ могут подавлять российские ракеты. Определенные намеки от Воздушных сил Украины, как отметил главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков, дают понять, что уровень качества российских ракет снизился.