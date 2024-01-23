Мобилизация в Украине: могут ли мужчин с белым билетом призвать в ВСУ

Белый билет соответствует статусам "ограниченно годен к военной службе", "непригоден к военной службе в мирное время" и "непригоден к военной службе с исключением с воинского учета". Решение о временной непригодности принимается на срок лечения, однако не более, чем на год.

Как минимум до 14 февраля в Украине продлится военное положение и всеобщая мобилизация, в это время призвать на военную службу могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание NV рассказало, могут ли мобилизовать мужчину с белым билетом.

В Украине белый билет соответствует статусам "ограниченно годный к военной службе", "непригоден к военной службе в мирное время" и "непригоден к военной службе с исключением с воинского учета". В частности, последний означает наличие по меньшей мере одного очень сложного неизлечимого заболевания с нарушением функций организма.

Решение о временной непригодности принимается на срок лечения, однако не более, чем на год. После этого принимается окончательное решение о пригодности или полной непригодности мужчины с исключением с воинского учета.

Зато допризывники, у которых ВВК обнаружила неизлечимые заболевания или физические недостатки, которые влекут за собой нарушение функций организма и не поддаются лечению, считаются непригодными к службе. В этом случае не принимается решение о временной непригодности и потребности в лечении.

С 24 февраля 2022 года так называемый белый билет не гарантирует отсрочку от мобилизации, поскольку непригодные в мирное время являются ограниченно годными во время военного положения. Однако такие военнообязанные не могут служить в морской пехоте, десантных войсках и штурмовых подразделениях. Зато они пригодны к службе в тыловых подразделениях.

Где могут служить ограниченно годные мужчины

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе ВСУ, ограниченно годные к военной службе мужчины непригодны к военной службе в мирное время. Однако во время военного положения они могут быть направлены на службу в части обеспечения, ТЦК и другие военные учреждения и организации, и в учебные заведения.

Напомним, Государственная служба занятости может помочь украинским мужчинам трудоустроиться в Вооруженные силы Украины. В частности, особый акцент делается на гражданских специальностях, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу.

Ранее бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин сообщил, что мужчин, выехавших из Украины, не лишат гражданства. По его словам, гражданина Украины нельзя лишить гражданства.