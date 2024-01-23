Главе МИД Венгрии поступили угрозы жизни якобы на украинском языке, — СМИ

В МИД Венгрии отметили, что давление на страну растет. По словам дипломата Тамаша Менцера, вначале польский премьер атаковал "мирную позицию венгерской партии" посредством неприемлемых заявлений.

Перед визитом в Ужгород на электронную почту посольства Венгрии в Украине пришло письмо с угрозами убийством министру иностранных дел страны Петеру Сийярто. Об этом сообщает венгерское издание Index.hu.

По словам журналистов, письмо якобы было на украинском.

"Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все возможное, чтобы мы проиграли войну, — цитируют журналисты предполагаемое письмо. — Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину?"

Реакция МИД Венгрии

Венгерские дипломаты после этих сообщений заявили, что угрозы жизни не помешают главе внешнеполитического ведомства Петеру Сийярто представлять интересы страны за рубежом.

"Мы наблюдаем, что давление нарастает. Польский премьер атаковал мирную позицию венгерской партии посредством неприемлемых заявлений, в свою очередь, Петер Сийярто, министр иностранных дел получает угрозы жизни. Те, кто думают, что венгерский министр испугался, не знают Петера Сийярто", — написал дипломат Тамаш Менцер в своем посте, добавив, что те, кто считает, что угрозами и давлением можно чего-то добиться, просто не знают венгров.

Пост венгерского министра

По его словам, Будапешт по-прежнему поддерживает немедленное и безусловное прекращение огня, мирные переговоры и мир!

Комментарии к посту

"На поле боя нет решения, есть только погибшие люди. Мир требует прекращения огня и переговоров… Они не помешают нам представлять венгерские интересы. Чтобы достичь мира, требуется немедленное прекращение огня и переговоры!" — написал венгерский дипломат.

Другие политики и публичные лица Венгрии комментировали пост словами о том, что "угрозы и агрессия ни к чему не приведут".

"Мир — единственная гарантия нормальной жизни и мирного сосуществования", — написала журналистка Штеффи Дери.

"Миру больно от того, что венгры хотят мира", — добавил репортер Богар Даниель.

"Венгрия на мирном берегу" — высказался политик Иштван Холлик.

Комментарий к посту

В еще одном комментарии сообщалось, что информация о письме, скорее всего, фейк совместного производства партии Виктора Орбана Фидеш и представителей РФ.

Иллюстрация "мирной позиции" Венгрии, опубликованная бывшим консультантом компании MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyrt

Напомним, что ЕС рассматривает жесткие меры против Венгрии за-за заблокированной помощи Украине.

Также сообщалось, что Венгрия не поддержала новый фонд Европы для военной помощи Украине.