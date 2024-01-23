Россия этим воспользуется: Жорин рассказал, почему Запад "боится" передавать Украине оружие

Заместитель командира 3 ОШБр напомнил, что было уже несколько случаев, когда вражеские ракеты залетали на территорию некоторых европейских государств. По его мнению, вскоре они "будут лететь туда целенаправленно".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что западные партнеры боятся действий Российской Федерации в ответ на передачу Украине некоторых видов вооружений. Такое мнение военный высказал в собственном Telegram-канале.

По его словам, иностранные союзники "достаточно слабы в понимании", какие антироссийские санкции они могут накладывать, какое вооружение передавать Украине, и "что с ними может произойти, если они не будут этого делать".

"Они боятся действий РФ в ответ на осуществление определенных шагов — например, передачи Украине некоторых видов вооружений", — уверяет заместитель командира 3 ОШБр.

Как отмечает Жорин, бояться западные партнеры должны такой ситуации, когда Украина не сможет сдерживать врага. Кроме того, он уверяет, что Россия видит, что европейцы "не могут быть решительными" и "обязательно этим воспользуется".

Также военный напомнил, что было несколько случаев, когда ракеты российских оккупантов "случайно" залетали на территорию некоторых европейских государств. По мнению Жорина, вскоре они "будут лететь туда целенаправленно", как утренний удар РФ по Харькову, Киеву и другим украинским городам.

Кроме того, заместитель командира 3 ОШБр добавил, что не стоит бояться применения Российской Федерацией ядерного оружия.

"Бояться же ядерного оружия или еще чего-то, думаю, уже не стоит. Уровень напряжения в мире настолько высок, что удар ядерного оружия не худшее, что может произойти с нашей цивилизацией", — говорится в заметке.

Напомним, ранее заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал информацию Financial Times о том, что РФ может планировать новое крупномасштабное наступление на Украину уже этим летом. По его словам, это действительно возможно.