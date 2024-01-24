ВС РФ хотят выйти из позиционной войны: в ISW назвали особенности

Российская армия хочет получить огневое преимущество над украинскими военными и модернизировать систему управления и контроля армией, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются выйти из позиционной войны. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 23 января.

По информации российских военкоров, ВС РФ пытаются компенсировать удары украинских дронов, чтобы выйти из позиционной войны.

23 января военный блогер заявил, что оккупантам нужно выяснить, как выйти из позиционной войны. Однако они не в состоянии сосредоточиться на количестве, достаточном для прорыва через украинские линии, ведь ВСУ наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона. По его словам, украинские войска наносят удары по скоплению ВС РФ даже в ближнем тылу.

Также он рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА наносят удары по небольшим российским группам из одной или двух пехотных рот и десяти единиц бронемашин, тем самым не давая оккупантам даже достичь украинских передовых оборонительных рубежей.

Связанный с Кремлем военкор отметил, что украинские технологические достижения усложнили российским военным концентрацию нескольких дивизий в отдельной географической зоне. Он отметил, что российской армии нужно получить огневое преимущество над ВСУ и модернизировать систему управления и контроля армией, чтобы выйти из позиционной войны. Военкор подчеркнул, что россияне на передовой должны иметь возможность быстрой связи между собой, чтобы минимизировать время между обнаружением и нанесением удара по цели.

Российские военные блогеры жалуются на плохую систему управления и контроля армией, которая специализируется на ведении неприцельного огня, истощение армии РФ из-за непродуктивных "мясных штурмов", плохое оперативное и тактическое планирование, а также неэффективное противодействие украинским БПЛА на фронте и в тылу

"Пока нет никаких признаков того, что российское военное командование существенно улучшило любую из этих выявленных проблем на оперативном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одном или нескольких районах военных действий", — добавили аналитики.

Напомним, 22 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что российские военные пытались зайти в Авдеевку Донецкой области и пробиться в тыл к украинским военным. Ситуация вокруг города остается сложной.

23 января офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что в районе Бахмута враг изменил тактику. По его словам, ВС РФ начали выводить на поле боя бронированные машины и танки.