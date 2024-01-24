"Серьезная угроза": в Пентагоне оценили шансы Украины на поражение в войне

В США объяснили, что из-за проблем с финансированием не могут помочь даже с поддержкой уже предоставленных ВСУ систем. В то же время Россия демонстрирует намерение уничтожить Украину как страну.

Представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил, с какими вызовами столкнется Украина, если не получит вскоре больше оружия. Об этом известно из брифинга, который проходил 23 января.

Постоянная нехватка финансирования заставила США приостановить изъятие вооружения из собственных запасов, ведь американцы не забывают и о собственной обороноспособности.

"И это, конечно, мешает нам удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя, включая такие вещи, как артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны", — объяснил генерал.

По его словам, США не могут обеспечить Украину системами и оборудованием для среднесрочных и долгосрочных потребностей. Кроме того, американцы не способны помочь с поддержкой тех систем, которые уже поставили. Поэтому Пентагон сотрудничает с Конгрессом и требует дополнительные средства.

На фоне проблем с военной помощью Райдера спросили, может ли Украина проиграть в войне. Он ответил, что прогнозировать результат на фронте не хочет.

"Украина имеет право голоса, когда речь идет о боевых действиях на поле боя, но очевидно, что угроза реальна. И я думаю, тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и уничтожить Украину как страну, подчеркивает тот факт, что это серьезная угроза безопасности, которая не исчезнет", — отметил спикер.

Он добавил, что чем быстрее поддержка Украины будет восстановлена, тем лучше будет не только для нее, но и для международного сообщества.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Украина получит первые самолеты F-16 уже в этом году.

В Defense Express поделились прогнозом, какое вооружение может получить Украина после заседания в формате "Рамштайн".