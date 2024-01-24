Били военных и хранили наркотики: руководство Ровненских ТЦК предстанет перед судом

Во время обысков у главы районного ТЦК обнаружили психотропные вещества, тогда как у чиновника областного центра — незадекларированное состояние на более 52 миллионов гривен, рассказали в Офисе генпрокурора.

В Ровненской области глава областного ТЦК и СП избил подчиненного, а его коллега — начальник районного ТЦК все фиксировал на камеру. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Областной военком нанес солдату несколько ударов битой, унижал и поучал его за то, что тот сотрудничает с правоохранительными органами. Он пытался выяснить, чью противоправную деятельность солдат хотел разоблачить. Избиение военного на камеру фиксировал его коллега — начальник районного ТЦК.

Правоохранители выяснили, что последний употреблял психотропные вещества и осуществлял их сбыт. Во время обысков было обнаружено и изъято зип-пакеты с амфетамином, общим весом в 11 граммов. Также полицейские нашли видеозапись, орудия избиения бойца и другие вещественные доказательства.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что чиновник областного ТЦК имеет незадекларированные состояния, в частности два грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах. Общая сумма незадекларированного имущества достигла более 52 миллионов гривен. В декабре 2023 года все было передано в АРМА.

"Военные уволены с занимаемых должностей и зачислены в распоряжение. Сейчас они находятся под стражей", — заявили в Офисе Генпрокурора.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителей областного и районных ТЦК и СП.

В частности, руководителя областного ТЦК обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении активов, стоимость которых превышает законные доходы уполномоченного на выполнение функций государства лица — ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины. Зато руководителя районного ТЦК обвинили в пособничестве к применению насилия в отношении подчиненного, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах и склонении к употреблению психотропных веществ — ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 315 КУ Украины.

Напомним, 27 декабря стало известно, что в городе Свалява в Закарпатской области произошла драка между мужчинами в военной форме и гражданским. Драка возникла из-за словесного конфликта между лицами.

23 января в Умани Черкасской области мужчина напал с ножом на военного. Это произошло на остановке общественного транспорта.