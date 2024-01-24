Обломков куча: появились первые видео с места падения Ил-76 в Белгородской области, — росСМИ

Территорию вокруг вероятного места авиакатастрофы контролируют представители российских силовых структур.

Появились первые видео с места падения Ил-76 на территории Белгородской области. В российском Telegram-канале Readovka опубликовали ролик с места событий.

На видео можно увидеть якобы обломки авиасудна. Территорию вокруг контролируют представители российских силовых структур.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, сообщил в соцсетях о том, что 24 января в регионе потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ. Российские СМИ утверждают, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Позже пропагандисты сослались на Минобороны РФ и сообщили, что всего на борту могли быть 74 человека, из них — 65 пленных военных ВСУ, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

Председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрея Картополова заявил, что самолет якобы подбили тремя ракетами либо ЗРК Patriot, либо IRIS-T. Вслед за сбитым Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными, но после катастрофы его развернули, утверждает депутат.

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными заявил, что информация о падении самолета Ил-76 под Белгородом и о том, что якобы на борту были военнопленные, собирается и анализируется. До объявления официальных заявлений или комментариев штаб просит не распространять непроверенную информацию.

Напомним, 24 января британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что самолет Ил-76 во время падения в Белгородской области выглядел "целым", не разлетался на несколько частей. Это позволяет предположить, что в него не попали три ракеты, как заявляли представители РФ.