Военные аналитики подтверждают версию о поражении средствами ПВО самолета Ил-76, — ВВС

Один из экспертов отметил, что шлейф дыма на опубликованном видео может говорить о применении ракеты класса "земля-воздух". Другими словами не исключено, что Ил-76 был подбит наземным зенитно-ракетным комплексом.

Некоторые западные военные эксперты сходятся во мнении, что российский военно-транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, был все же сбит средствами противовоздушной обороны. К такому выводу аналитики пришли на основе опубликованных в открытом доступе фото и видеокадров. Об этом сообщили журналисты агентства BBC.

Сотрудники агентства показали видеозапись авиакатастрофы в Белгороде двум военным экспертам, и оба они заявили, что она соответствует информации о поражении самолета средствами ПВО.

"Изображение соответствует тому, что самолет был сбит. Видно, как самолет теряет высоту, после чего появляется огненная вспышка. От взрыва отходит небольшой след, который может быть следом от ракеты", — говорит старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Кансиан.

По его словам, о поражении ракетой свидетельствует шлейф дыма в небе, который соответствует моменту взрыва.

Другой эксперт по наземной противовоздушной обороне — Кристофер Петров из компании Janes отметил, то что кадры снижения самолета "указывают на повреждения до столкновения".

"Примерно за одну-две секунды до крушения на борту самолета, по-видимому, возник пожар, а незначительный фрагмент самолета отделился и стал снижаться самостоятельно, выходя из носовой части самолета", — пояснил он.

Петров добавил, что шлейф дыма на видео может намекать на применении ракеты класса "земля-воздух". Иными словами не исключено, что Ил-76 был подбит наземным зенитно-ракетным комплексом, однако такая версия требует больших данных для подтверждения.

Напомним, по неофициально информации российский самолет Ил-76, потерпевший крушение на территории Белгородской области, мог перевозить ракеты к системам противовоздушной обороны С-300. Учитывая вес ракет, и грузоподъемность самолета, на его борту могли находиться до 35 перехватчиков.