Спланированные действия РФ: в ГУР отреагировали на срыв обмена пленными после крушения Ил-76

По информации украинской стороны, россияне не предупреждали о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства возле границы, хотя в прошлом это практиковалось.

24 января между Россией и Украиной должен был состояться обмен военнопленными, однако после авиакатастрофы с самолетом ВС РФ Ил-76 под Белгородом он был отменен. В Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) поделились некоторыми деталями по этому поводу.

Представители разведки отметили, что российская сторона начала утверждать, что в упавшем самолете якобы находились пленные бойцы ВСУ, которых должны были обменять в среду, поэтому дальнейшие мероприятия и были отменены.

"Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности", — заявили в ГУР МОУ.

В то же время, разведчики дополнили, что за безопасность пленных бойцов ВСУ должна была отвечать российская сторона. Кроме того, украинскую сторону не поставили в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород. Такой подход практиковался во время предыдущих обменов.

Также россияне не оповестили украинцев о количестве транспортных средств, маршрутов и про форму доставки пленных в договоренному заранее месту. Известно лишь, что это происходит авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортами.

Это может говорить о том, пишут в ГУР МОУ, что Россия умышленно совершила действия которые направлены на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", — подытожили в украинской разведке.

В ГУР МОУ прокомментировали крушение самолета Ил-76 и сорвавшийся обмен Фото: Скриншот

Информация о том, что на упавшем борту якобы были украинские военнопленные официально не подтверждена.

Крушение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января 24 января в сети появились кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно со стремительной скоростью падает.

Пропагандистские издания начали утверждать, что на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. На место падения отправились российские правоохранители, чтобы "установить причины падения". Эта версия официально не подтверждена.

При этом в ГУР заявили, что 24 января действительно планировался обмен пленными с Россией, но пока что он не состоялся. Проверяются все версии того, что могло произойти с российским самолетом Ил-76.