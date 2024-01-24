Словакия больше не может передавать Украине оружие, ведь отдала практически все, — Шмыгаль (видео)

Премьер-министр Украины заявил, что общий объем военной поддержки от словацкого правительства составил более 670 миллионов долларов.

Сейчас Словакия не имеет больше возможности передавать оружие со своих складов, однако Украина относится к этому "с пониманием". В то же время продолжится коммерческое сотрудничество в части поставок вооружения и техники от словацкого бизнеса. Об этом на брифинге в среду, 24 января, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы с пониманием относимся к тому, что Словакия сегодня не имеет больше возможности передавать оружие Украине со своих складов и соответственно общий объем военной поддержки уже составил более 670 миллионов долларов. По состоянию на сегодня они отдали практически все, — заявил Шмыгаль.

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Как отметил чиновник, правительство Словакии не будет блокировать коммерческое сотрудничество в части поставок оружия и техники от словацкого бизнеса.

"Наше сотрудничество в вопросах оружия продолжится на коммерческой основе, здесь много перспектив. Украинские и словацкие оборонные компании уже совместно производят определенные виды военной техники в Словакии. Будем масштабировать эту работу", — уверяет премьер.

Также, по словам Шмыгаля, стороны пришли к согласию в том, что Словакия будет помогать с поставками техники для строительства линии оборонительных рубежей и разминирования территорий.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Словакия поддержит выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза.