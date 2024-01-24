Россияне не предупреждали: в СМИ поделились новыми подробностями о срыве обмена пленными

По данным источников журналистов, обычно перед обменами обе стороны согласовывают режим прекращения огня, однако в этот раз этого не произошло.

24 января между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными, однако авиакатастрофа с самолетом ВС РФ Ил-76 возле Белгорода скорректировала планы. В The Insider поделились некоторыми подробностями по этому поводу.

По данным анонимного источника журналистов, который знаком с процедурами обмена пленными, российская сторона не предупреждала о том, как именно будут доставлены военнопленные к согласованному месту.

Обменный фонд россияне "возили самолетами несколько раз", однако в среду никаких предупреждений с их стороны не было.

"Россияне не предупреждали о способах транспортировки. Обычно это согласовывают заранее, чтобы включить режим прекращения огня", — заявил анонимный источник.

Появились новые подробности о подготовке ВС РФ к обмену пленными Фото: Скриншот

Стоит отметить, что официальной информации о том, что на борту находились украинские военнопленные на момент публикации материала не было.

Обмен военнопленными 24 января: подробности от ГУР

В Главном управлении разведки Министерства обороны также озвучили тезисы о том, что российские представители не поставили в известность украинцев о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород. Во время предыдущих обменов это было согласовано заранее.

По мнению украинских разведчиков, это может говорить о том, что Россия умышленно совершила действия которые направлены на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 января 24 января в сети появились кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно со стремительной скоростью падает.

По данным пропагандистских изданий, на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. Эта информация официально подтверждена не была.

В Генштабе после крушения Ил-76 заявили, что ВСУ продолжат уничтожать средства доставки оружия ВС РФ. По данным командования, украинские защитники вынуждены контролировать воздушное пространство и следить за логистикой противника. Это уменьшает опасность от ракетных атак для населения.

Позже в СМИ написали, что на борту сбитого самолета Ил-76 украинских военнопленных не было, о чем рассказали источники из Воздушных сил ВСУ. По их словам, самолет летел по проверенному маршруту, по которому россияне регулярно подвозят боеприпасы и ракеты.