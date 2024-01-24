Падение Ил-76 под Белгородом: "Схемы" установили фамилии членов российского экипажа (фото)

Журналисты получили список из шести человек, предназначенных для сопровождения полета. Гибель трех человек, включая командира корабля, штурмана и бортинженера, была подтверждена их родственниками.

Родственники подтвердили гибель по меньшей мере трех членов экипажа российского самолета Ил-76, упавшего утром 24 января в Белгородской области. Журналистам "Схем" удалось установить их имена.

Полет должны были сопровождать шесть человек: их должности верифицировали

Как отмечают в медиа, соответствующий экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку с дислокацией в Оренбурге Российской Федерации. Журналистам удалось получить список из шести человек, предназначенных для сопровождения этого полета, они проверили их должности и принадлежность к военной авиации.

Гибель трех человек, включая командира корабля Станислава Беззубкина (36 лет), штурмана Алексея Высокина и бортинженера Андрея Пилуева (38 лет), была подтверждена их родственниками.

Что известно о командире Беззубкине

Как отмечают журналисты, жена командира корабля Станислава Беззубкина, Марика Беззубкина, подтвердила его гибель и сообщила, что об этом ей сообщили в Министерстве обороны России. Она уточнила, что последний раз общалась с мужем примерно в 7:30 утра по российскому времени, когда он, по ее словам, должен был вылетать из Москвы.

Станислав Беззубкин

Жене Пилуева не предоставили деталей о смерти мужа

По информации "Схем", жена бортового инженера Андрея Пилуева указала, что ей известно о гибели мужа, однако официально ей еще не предоставили деталей инцидента.

Журналисты со ссылкой на сведения из открытых источников сообщают, что Пилуев получил медаль "За возвращение Крыма" и был отмечен за участие в боевых действиях в Сирии.

Андрей Пилуев

Подтвердили гибель Высокина, а под фото Саблинского выражают соболезнования

Двоюродная сестра штурмана Алексея Высокина подтвердила смерть брата, получив эту информацию от его родителей.

Алексей Высокин

Кроме того, в социальных сетях появились комментарии с выражением соболезнований по поводу гибели бортового радиста Игоря Саблинского.

Игорь Саблинский

Журналисты отмечают, что к обслуживанию полета должен был быть привлечен и бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев, однако пока нет независимой подтвержденной информации о его гибели.

Доставляли оружие для убийства украинцев: детали о 117-й ВТрАП

Как уверяют в медиа, утечки из российских баз данных указывают на то, что пять членов экипажа должны были служить в 117-м военно-транспортном авиационном полку.

Похожую информацию обнародовало и Главное управление разведки Минобороны Украины в марте 2022 года, указав Беззубкина, Высокина, Пилуева, Житенева и Саблинского в списке военнослужащих полка, которые, по их словам, "доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".

117-й военно-транспортный авиационный полк

117-й полк, расположенный в Оренбургской области, является воинской частью №45097. Как уточняют журналисты, этот полк специализируется на обслуживании военно-транспортных средств, которые перевозят специальные грузы для обеспечения нужд армии российских оккупантов. Самолеты соответствующего полка базируются на аэродроме в Оренбурге.

Место постоянной дислокации Ил-76-М — аэродром "Оренбург-2"

Информацию властей Российской Федерации о том, что на борту также находились украинские пленные, пока журналистам "Схем" проверить не удалось.

Падение самолета Ил-76 под Белгородом

СМИ со ссылкой на источники в ВСУ сообщили, что самолет Ил-76 сбили украинские военные. Но впоследствии в обновленных новостях уже со ссылкой на другие источники эта информация не подтвердилась.

Источники журналистов в Генштабе ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. Российские источники писали, что самолет Ил-76 ранее использовался для переправки украинских военнопленных.

Реакция Украины

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ) призвал не распространять неподтвержденные данные о падении Ил-76, который якобы перевозил украинских военнопленных. Представители штаба напомнили, что в РФ активно ведут информационные спецоперации, чтобы дестабилизировать украинское общество.

Реакция РФ

В МИД РФ назвали произошедшее "актом безумного терроризма" и заявили, что таким образом Киев "ставит под сомнение возможность любых договоренностей".

Губернатор Белгородской области сообщил, что никто из пассажиров, находившихся на борту самолета, упавшего в Корочанском районе, не выжил.

Ранее на вопрос о том, известно ли главе Кремля Владимиру Путину о произошедшем, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что это новая информация.

"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться", — заявил он.

В российской Госдуме заявили, что подготовят обращение к Конгрессу и Бундестагу после этого случая.

Напомним, президент Чада Магамет Идрис Деби Итно на переговорах с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования из-за падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области.