Президент Чада выразил Путину соболезнования из-за падения Ил-76 (видео)

В частности Махамат Идрис Деби Итно от имени своего народа посочувствовал главе Кремля из-за гибели российских военных.

Related video

Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно на переговорах с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования из-за падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает издание "ТАСС".

"Я слышал о катастрофе самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", — подчеркнул Деби.

В Минобороны РФ заявили, что на борту были 65 пленных ВСУ

Напомним, ранее Министерство обороны России заявило, что авария произошла около 11:00 и на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена.

Кроме того, в министерстве заявляли, что на борту были шесть членов экипажа самолета и трое тех, кто сопровождал пленных.

Катастрофа Ил-76: что говорят в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали в комментарии Фокусу, что пока украинские военные не могут подтвердить данные о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России 24 января. В Службе безопасности Украины Фокусу заявили, что не комментируют новости о падении транспортного самолета Ил-76.

Кроме того, журналисты "Украинской правды" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты для российских ЗРК С-300.