До выяснения обстоятельств: Зеленский отменил региональную поездку после крушения Ил-76, — СМИ

По словам журналистов, согласно приказу украинского лидера, будут отменены все встречи, назначенные в честь его дня рождения.

Президент Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области отменил региональную поездку в центральные области. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Офисе президента и областных военных администрациях.

Также в источнике заявили, что украинский лидер запретил назначать на четверг, 25 января, встречи для поздравлений его с днем рождения.

Крушение Ил-76 под Белгородом: что известно

Напомним, 24 января 24 января в сети появились кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно со стремительной скоростью падает.

Также сообщалось, что росСМИ опубликовали список погибшего экипажа Ил-76. Российские журналисты сообщили, что командира сбитого Ил-76 Станислава Беззубкина представят к государственным наградам посмертно.

МИД РФ обвинил Украину в крушении Ил-76, назвав произошедшее "преднамеренной и осознанной акцией". По данным дипломатов, удар по самолету якобы наносили зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. При этом в ГУР заявили, что 24 января действительно планировался обмен пленными с Россией, но пока что он не состоялся. Проверяются все версии того, что могло произойти с российским самолетом Ил-76.