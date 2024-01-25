На шаг ближе к принятию: в США продолжают дискуссии о финансировании для Украины

По словам журналистов, последний пакет оборонной помощи Украине на 250 миллионов долларов был объявлен почти месяц назад, и с тех пор США из-за нехватки финансирования не могли ничего отправить Киеву.

В США продолжаются обсуждения среди американских законодателей о принятии законопроекта для выделения средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, а также усиление безопасности на южной границе государства. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, по данным источника, представитель демократов и лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что сенаторы из обеих политических партий настойчиво трудятся над утверждением нового этапа финансовой помощи Украине, завершая работу над дополнительным пакетом национальной безопасности.

"С каждым днем мы становимся ближе, еще есть проблемы, которые нужно решить. Но одно можно сказать наверняка: мы продолжим это делать", – отметил он.

Сенатор подчеркнул, что последний финансовый пакет в размере 250 миллионов долларов, предназначенный для оборонной помощи Украине, был объявлен почти месяц назад. Однако из-за недостатка утвержденного Конгрессом финансирования правительство США не смогло осуществить передачу средств в Киев.

"Мы обязаны помогать нашим друзьям, которые борются за свое выживание. Надо завершить работу над дополнением. Мы еще не достигли этого, но будем работать дальше", – подчеркнул Шумер.

В ходе своего выступления лидер меньшинства в Сенате от республиканской партии Митч Макконнелл выразил критику в адрес президента Джо Байдена. Он высказал недовольство тем, что Байден не предпринял достаточных шагов для обеспечения союзников значительным преимуществом перед агрессией Путина. Также Макконнелл высказал обеспокоенность недостаточными вложениями в восстановление военной мощи США.

"Я никогда не впадал в заблуждение относительно того, почему Америка поддерживала борьбу Украины. Здесь никогда не шла речь о благотворительности. Это в прямых интересах Соединенных Штатов, чтобы авторитаристы не чувствовали себя в праве переписывать границы силой. В наших интересах помочь уменьшить уровень армии крупного противника, не жертвуя для этого жизнями американцев", – сказал Макконнелл.

По заявлению Митча Макконнелла, Сенат в ближайшее время получит возможность восстановить суверенитет на южной границе. Он подчеркнул необходимость инвестирования в стратегическую конкуренцию с Китаем и восстановления доверия союзников и противников.

Сенаторы от республиканской партии в Сенате привязали свое согласие на выделение дополнительных средств для Украины к одновременному ужесточению иммиграционных политик. Эти меры направлены на снижение нелегальных пересечений южной границы США и депортацию лиц, уже пребывающих в стране.

Напомним, 18 января СМИ писали, что встреча Байдена с конгрессменами не привела к выходу из тупика по военной помощи Украине.

20 января Борис Джонсон заявил, что если Трамп поддержит Украину, то его возвращение может стать победой для мира.