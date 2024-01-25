Bradley против Т-90М: танковый эксперт перечислил самые уязвимые места российского танка (фото)

Николай Саламаха назвал 7 уязвимых зон на российском Т-90М "Прорыв", которые могут пробиваться из 25-30 мм пушки. Среди них оптика, которая ослепит экипаж танка.

В начале января сеть облетело видео, как украинский БМП Bradley M2A2 обезвредил российский танк Т-90М "Прорыв". Танковый эксперт Николай Саламаха рассказал, что позволило боевой машине победить в бою с танком.

БМП Bradley M2A2 из состава 47-й отдельной механизированной бригады вывела из строя российский танк Т-90М "Прорыв". Далее его добили FPV-дроном. Украинские защитники уже рассказывали, что били сначала бронебойными снарядами, а затем осколочно-фугасными. По словам Николая Саламахи, российский Т-90М имеет многочисленные слабые места, которыми воспользовался экипаж Bradley. Эксперт назвал три аргумента, почему бой сложился в пользу ВСУ.

Первая причина — поле зрения приборов наблюдения командира танка и наводчика слишком узкое для обнаружения противника на близком расстоянии. Бой с Bradley происходил на расстоянии до 200 метров. У российского Т-90М на близких расстояниях угол обзора составляет 4 градуса при 12-кратном увеличении и 12 градусов при 4-кратном увеличении. Таким образом на дистанции менее 500 метров в слепой зоне остается 100-150 градусов.

Вторая причина — время на перезарядку танковой пушки Т-90М составляет около 8 секунд. В БМП Bradley установлена автоматическая 25-мм пушка, которая способна непрерывно вести стрельбу.

Третья причина — слишком большое защитное стекло прицела ПНМ-Т, "Сосна-У" и панорамного прицела. Например, прибор наблюдения командира танка "Соколиный глаз" составляет 220х180 мм, что является отличной мишенью на расстоянии 150 метров.

Американская пушка Bushmaster на БМП Bradley на расстоянии до 200 метров имеет отклонение от точки прицеливания — 3-4 см. Поэтому расстрелять оптику на российском "Прорыве" не было сверхтяжелой задачей, отмечает специалист. Вероятно, экипаж Т-90М даже не понимал, откуда ведется огонь, поэтому начал крутить башней. Затем у машины начала срабатывать динамическая защита, а дальше она вообще потеряла боеспособность и была добита FPV-дроном.

Уязвимые зоны Т-90М "Прорыв"

Николай Саламаха перечислил уязвимые места Т-90М:

командирская башенка (1) с приборами наблюдения над правым башенным люком (2) — бронирование до 30 мм;

нижняя часть борта танка (3) на уровне опорных катков (редан) — бронирование до 25 мм;

забашенная боеукладка (4) — бронирование до 20 мм;

кормовой бронированный лист (5) — 40 мм, несмотря на ДЗ не выдержит сердечник бронебойного снаряда;

маска пушки не имеет элементов динамической защиты — в местах крепления цапф пушки бронирование 30 мм;

приборы наблюдения механика-водителя (6,7) — 20-70 мм, пробивается бронебойным снарядом 25-30 мм пушками на расстоянии до 400 метров.

1 — ПНМ-Т (прицел наводчика комбинированный тепловизионный) "Сосна-У". 2 — Командирская башенка с приборами наблюдения. 3 — Редан Фото: АрміяInform 4 — забаштовая боеукладка Фото: АрміяInform 5 — Кормовой броневой лист Фото: АрміяInform 6,7 — Место механика-водителя в верхней лобовой детали Фото: АрміяInform

Напомним, 21 января СМИ писали об убийственном комбо для ночных операций танков Abrams и БМП Bradley.

20 января экипаж Bradley рассказал, как они разбили российский Т-90М "Прорыв".