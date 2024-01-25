После победы в войне внутри Украины будет второй фронт, — Алина Михайлова (видео)

Сейчас мужчины могут выехать за границу за 3-5 тысяч долларов. После окончания войны "они все вернутся", считает руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.

Руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова считает, что после победы в российско-украинской войне внутри Украины будет второй фронт. Об этом она сообщила в интервью "ТСН.ua".

"Закончится эта война, мы победили, внутри будет второй фронт. И к этому нужно готовиться", — сказала Алина Михайлова.

Сейчас мужчины могут выехать за границу за 3-5 тысяч долларов, Михайловой звонили знакомые и якобы просили "порешать" выезд через систему "Шлях". Однако девушка отметила, что не может, даже если бы сильно хотела. В частности, она даже не знает механизмов.

"Я говорю, я не то, что не умею, я не могу, и ты как себе это представляешь? А что ему будет? А ничего ему не будет. А что будет тем, кто его выпустил и взял бабки? Да ничего не будет", — рассказала она.

По ее словам, все, кто выехал за границу, вернутся в Украину. В частности, это произойдет тогда, когда будет все хорошо, когда "заблестят" новые должности в Верховной Раде, городских советах, где можно будет "распиливать бюджетик", делать реконструкцию и восстановление всех территорий, где сейчас все разбомблено. "Прибегут, как миленькие" тогда, когда в Украину придут деньги из-за рубежа на восстановление, на реинтеграцию.

Михайлова рассказала о депутате Киевсовета, который уехал учиться в Стэнфорд, когда началась полномасштабная война. В тяжелые времена для Украины он отсутствовал, учился.

"А сейчас вернулся — ходит, что-то людям обещает, рассказывает, как укрытие строить. А потому они все вернутся", — подчеркнула Алина Михайлова.

Напомним, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин рассказал, что военнообязанных граждан, которые выехали из Украины, не лишат гражданства. Он отметил, что речь идет не о юридической, а общественной ответственности.

18 января нардеп Ярослав Железняк рассказал, что топ-менеджер "Энергоатома" Олег Бояринцев не вернулся из-за границы. В январе 2023 года он получил разрешение на выезд, однако после отпуска не вернулся на работу.