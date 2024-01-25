Огонь HIMARS поразил российских операторов БПЛА на Донбассе: есть погибшие, подробности

Россияне разослали через бот "незнакомым людям" координаты, где будет проходить подготовка операторов дронов. Оккупанты пытаются сделать кого-то крайним из тех, кто уже погиб, рассказал российский военкор Владимир Романов.

В четверг, 25 января, украинские военные нанесли удар с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS по скоплению операторов российских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой области. Об этом сообщил российский военкор Владимир Романов в своем Telegram-канале.

Военкор со ссылкой на слова операторов дронов отметил, что по ним могли ударить из-за того, что начальник курсов проекта "Судный день" (Судоплатов) с позывным Со****н разослал "незнакомым людям" через бот "без какой-либо проверки" координаты, куда приезжать на подготовку.

"Прилетели Химарсы. Есть погибшие", — написал Владимир Романов.

Он отметил, что сейчас руководство проекта "Судоплатов" пытается замять ситуацию и назначить кого-то крайним из тех, кто уже погиб. Кроме этого, Романов отметил, что эта ситуация не уникальна.

Российский военкор добавил, что никого не поразило, кроме операторов БПЛА, несмотря на то, что на полигоне было более 150 человек.

Добавим, что на момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала произошедшее.

Напомним, 22 января командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский заявил об уничтожении мощного российского самоходного миномета калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" на Таврическом направлении. Также украинские военные за сутки уничтожили 399 оккупантов и 97 единиц боевой техники врага.

В тот же день стало известно, что на Авдеевском направлении украинские бойцы из Центра специального назначения НГУ "Омега" поразили российский танк Т-80. В частности, это произошло с помощью беспилотника.