Новые российские химические гранаты: что такое хлорацетофенон и чем он опасен

В XIX веке хлорацетофенон использовался как способ борьбы с массовыми беспорядками благодаря своей мощности как слезоточивое средство. Кроме того, спреями с этим веществом пользовались и в военных системах США.

В декабре впервые зафиксировали применение российскими оккупантами гранаты РГ-Во, которая содержит хлорацетофенон — отравляющее вещество, запрещенное Женевским протоколом. Фокус выяснил, что это за вещество и чем оно опасно для человека.

Свойства хлорацетофенона

Как отмечается в научной статье "Encyclopedia of Toxicology" на сайте ScienceDirect, где размещена одна из крупнейших онлайн-коллекций подобных исследований, хлорацетофенон (CN) — твердое вещество, которое может распространяться в виде дыма. Хлорацетофенон также доступен в форме порошка и жидкости с резким раздражающим цветочным ароматом.

Впервые хлорацетофенон был синтезирован немецким химиком Карлом Гребе в 1871 году путем пропускания хлора в кипящий ацетофенон. CN легкодоступен и впервые был получен хлорированием паров ацетофенона. Он также может быть синтезирован путем ацилирования бензола Фриделя-Крафтса с использованием хлорацетилхлорида с катализатором хлорида алюминия.

Чем опасен хлорацетофенон

Как отмечается в статье, клинические эффекты CN подобны эффектам CS (хлоробензальмалононитрил), однако он является более токсичным и чаще вызывает серьезные побочные эффекты, особенно на коже и глазах. Хлорацетофенон действует непосредственно на слизистые оболочки, вызывая интенсивное раздражение глаз и дыхательных путей с ощущением жжения и боли в глазах, носу, горле и легких.

CN приводит к химическому поражению глаз

Также ученые утверждают, что высокая концентрация CN может привести к химическому поражению глаз с отеком роговицы и конъюнктивы.

Вещество раздражает дыхательные пути

Раздражение дыхательных путей CN вызывает чихание, кашель, заложенность носа и ощущение удушья. Появление некоторых или всех этих симптомов являются мгновенными и сохраняется до 20 минут после того, как человек выходит из зараженной территории.

Исследования на животных показали, что воздействие CN на легкие было более серьезным, чем воздействие CS. Основной причиной смерти от вдыхания хлорацетофенона было именно поражение легочной системы.

Хлорацетофенон повреждает кожу

Кроме того, как добавляют в научной статье, хлорацетофенон влияет и на кожу. Попадание CN на одну из частей тела вызывает раздражение и сначала напоминает аллергический контактный дерматит. Впоследствии происходит повреждение кожи, которое может включать сильный генерализованный зуд, диффузную и интенсивную эритему, сильный отек и образование пузырей.

Боевое применение хлорацетофенона

В статье отметили, что в XIX веке хлорацетофенон использовался как способ борьбы с массовыми беспорядками, благодаря своей мощности как слезоточивое средство.

Он получил свою "популярность" после Первой мировой войны, когда появилась торговая марка "Mace", первый американский производитель устройств с содержанием CN. Слезоточивый газ с хлорацетофеноном использовался в военных системах США до замены на CS в 1959 году.

Американский солдат в защитной одежде рассеивает аэрозоль CN. Фото: ScienceDirect

Однако, как уверяют в публикации, CN все еще продается коммерчески в Соединенных Штатах и используется военными и полицией во всем мире.

Что российские блогеры говорят о хлорацетофеноне

Российские блогеры в рассказах о свойствах хлорацетофенона выделяют токсическое воздействие этого вещества на человека. В частности в YouTube-канале "I know" с геолокацией в РФ, блогер отмечает, что использование CN в боевых снарядах вызывает облако сильнодействующего и ядовитого газа, который является устойчивым к влаге, однако медленно нейтрализуется водой. Также блогер рассказал, в каких концентрациях хлорацетофенон может вызвать различные раздражения, например на слизистых оболочках человека, а в каких приводит к смерти.

Оккупанты начали применять новый вид химических гранат: детали

Напомним, ранее представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик заявил, что враг начал применять новый тип гранат РГ-Во. Кроме того, по его словам, оккупанты только за декабрь 2023 года применили гранаты с ядовитыми веществами 81 раз.

Рудки отметил, что в прошлом месяце впервые зафиксирован случай использования гранаты РГ-Во, которая имеет хлорацетофенон. Это вещество запрещено Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ применили хлорпикрин против украинских военных в Херсонской области. Как предполагают ВСУ, россияне с помощью беспилотников сбросили газовые гранаты К-51, в которых хранилось токсичное вещество. К счастью, боевые медики спасли пораженных защитников Украины.