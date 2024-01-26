Артиллерия для Украины: ВСУ дополнительно получат от Франции ракетные системы LRU

Первые четыре системы были предоставлены украинским вооруженным силам в 2022 году. Теперь всего на вооружении ВСУ будут находиться шесть установок.

Вооруженные силы Украины получат дополнительно две реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 LRU. Технику предоставит Франция в рамках программы "Артиллерия для Украины". Об этом 25 января сообщил "Милитарный" со ссылкой на Минобороны Франции.

Система Lance-roquettes unitaire или сокращенно LRU является вариантом американской M270 MLRS HIMARS на гусеничной платформе.

Системы прошли модернизацию. В частности, были оснащены обновленной системой управления огнем EFCS, новыми системами связи и навигации с использованием GPS. Как и американские HIMARS французские РСЗО может вести огонь высокоточными реактивными снарядами семейства GMLRS с дальностью поражения до 80 км

Обозреватели пишут, что в течение 2011-2014 годов 13 из 57 LRU были модернизированы, а остальные улучшения не прошли и были отправлены на сохранение.

Первые французские РСЗО были предоставлены Украине осенью 2022 года. Тогда ВСУ получили четыре такие машины. С учетом этой поставки на вооружении украинских сил будут находиться шесть LRU.

Ранее сообщалось, что на фронте была замечена установка залпового огня, которая была установлена на легковой транспорт. Украинские военные превратили легковую машину в РСЗО с пусковой установкой "Град" калибра 122-мм.