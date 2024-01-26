Артиллерия для Украины: ВСУ дополнительно получат от Франции ракетные системы LRU

Первые четыре системы были предоставлены украинским вооруженным силам в 2022 году. Теперь всего на вооружении ВСУ будут находиться шесть установок.

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Вооруженные силы Украины получат дополнительно две реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270 LRU. Технику предоставит Франция в рамках программы "Артиллерия для Украины". Об этом 25 января сообщил "Милитарный" со ссылкой на Минобороны Франции.

Система Lance-roquettes unitaire или сокращенно LRU является вариантом американской M270 MLRS HIMARS на гусеничной платформе.

Системы прошли модернизацию. В частности, были оснащены обновленной системой управления огнем EFCS, новыми системами связи и навигации с использованием GPS. Как и американские HIMARS французские РСЗО может вести огонь высокоточными реактивными снарядами семейства GMLRS с дальностью поражения до 80 км

Обозреватели пишут, что в течение 2011-2014 годов 13 из 57 LRU были модернизированы, а остальные улучшения не прошли и были отправлены на сохранение.

Первые французские РСЗО были предоставлены Украине осенью 2022 года. Тогда ВСУ получили четыре такие машины. С учетом этой поставки на вооружении украинских сил будут находиться шесть LRU.

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Ранее сообщалось, что на фронте была замечена установка залпового огня, которая была установлена на легковой транспорт. Украинские военные превратили легковую машину в РСЗО с пусковой установкой "Град" калибра 122-мм.