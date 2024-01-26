Артилерія для України: ЗСУ додатково отримають від Франції ракетні системи LRU

Перші чотири системи були надані українським збройним силам у 2022 році. Тепер усього на озброєнні ЗСУ перебуватимуть шість установок.

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Збройні сили України отримають додатково дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) М270 LRU. Техніку надасть Франція в рамках програми "Артилерія для України". Про це 25 січня повідомив "Мілітарний" із посиланням на Міноборони Франції.

Система Lance-roquettes unitaire або скорочено LRU є варіантом американської M270 MLRS HIMARS на гусеничній платформі.

Системи пройшли модернізацію. Зокрема, були оснащені оновленою системою управління вогнем EFCS, новими системами зв'язку та навігації з використанням GPS. Як і американські HIMARS, французькі РСЗВ може вести вогонь високоточними реактивними снарядами сімейства GMLRS з дальністю ураження до 80 км.

Оглядачі пишуть, що протягом 2011-2014 років 13 із 57 LRU було модернізовано, а решту поліпшення не пройшли й були відправлені на збереження.

Перші французькі РСЗВ були надані Україні восени 2022 року. Тоді ЗСУ отримали чотири такі машини. З урахуванням цього постачання на озброєнні українських сил перебуватимуть шість LRU.

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Раніше повідомлялося, що на фронті було помічено установку залпового вогню, яка була встановлена на легковий транспорт. Українські військові перетворили легкову машину на РСЗВ з пусковою установкою "Град" калібру 122-мм.