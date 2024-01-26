Разведка в стратосфере: в РФ подняли редкий самолет М-55 "Геофизика" с контейнерами на борту

На авиасудне размещается разведывательное оборудование УКР-РТ и УКР-РЛ, которое впоследствии может быть установлено на самолеты тактической авиации ВКС РФ.

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что в России сняли с хранения и возобновили полеты редкие старые советские самолеты М-55 "Геофизика". Теперь же такой самолет был замечен с контейнерами для размещения разведывательной аппаратуры. О том, каким образом россияне намерены использовать М-55, рассказали 26 января обозреватели Defence Express.

В материале говорится, что подвесное оборудование, которое было замечено на российской машине — это контейнер для аппаратуры радиотехнической разведки УКР-РТ и контейнер радиоэлектронной разведки УКР-РЛ.

В связи с этим эксперты предположили, что такое решение может свидетельствовать о намерении россиян использовать М-55 "Геофизика" в качестве "летающей лаборатории". Таким образом инженеры могут испытывать разведывательное оборудование перед тем, как интегрировать его с самолетами тактической авиации Военно-космических сил РФ.

Не исключено, продолжают эксперты, что какое-то время россияне попытаются провести серию демонстрационных полетов М-55 у границ со странами НАТО, с целью имитировать, а может даже действительно собрать разведывательную информацию.

Напомним основные характеристики российского самолета М-55:

размах крыла – 37,46 м;

длина – 22,67 м;

высота – 4,83 м;

площадь крыла – 131,6 кв. м;

нормальная взлетная масса самолета – 23 400 кг;

тип двигателя – 2 ТРДД Д-30-10В;

максимальная скорость – 743 км/ч;

практическая дальность полета – 1 315 км;

перегоночная дальность – 5 000 км;

практический потолок – 21 550 м;

экипаж – 1 человек.

Что говорят в РФ

Российские источники сообщили, что системы радиотехнической разведки и оптико-электронные станции, установленные на М-55 "Геофизика", позволят в режиме реального времени передавать координаты целей наземным ракетным комплексам, артиллерии, кораблям ВМФ и авиации.

По словам российского летчика-испытателя Игоря Маликова, этот самолет выбран не случайно, так как он способен подняться на высоту до 20 км и осуществлять с новыми комплексами постоянный мониторинг пространства.

"Летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск — те же РСЗО "Смерч", "Торнадо-С" с высокоточными боеприпасами, а также ракетные бригады с "Искандерами", — сказал Маликов.

Ранее Фокус подробно разбирался, что представляет собой самолет М-55 "Геофизика" и какие перспективы шпионажа он имеет с учетом того, что его использовали для научно-исследовательских миссий.