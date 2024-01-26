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Военный Фокус Российско-украинская война

"Это просто фурор": новый дрон ВСУ уничтожил станцию помех Р330Ж в Херсонской области (видео)

Александр Флоранский
Фото: Скрин видео | Новый дрон ВСУ

У очередного новшества украинских инженеров пока только кодовое название, но он уже уничтожил на передовой и гаубицу Д30. Подробности нового летательного аппарата не раскрываются.

Украинские защитники уничтожили станцию помех Р330Ж и Д30 в районе Челбурды Херсонской области с помощью нового дрона украинской разработки. Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Беспилотник с непечатным кодовым названием — "Пи**дюк" — применила группа "Грома" Романа Костенко.

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Сообщается, что это очередное новшество украинских инженеров, но подробности нового летательного аппарата пока не раскрываются. По словам автора публикации, это "самое лучшее, что за последнее время слышал и видел".

"Я не знаю кто и как придумал это название, но это просто фурор", — говорится в посте.

Напомним, что, по данным Reuters, после пожара и удара украинских дронов в Туапсе единственный НПЗ на черноморском побережье РФ остановил свою работу.

Также сообщалось, что пилоты FPV-дрона ВСУ нанесли удар по двум российским военным, которые подрались в кустах.

Руководитель БФ Dignitas Любовь Шипович рассказала, что украинцы выстраиваются в очереди, чтобы собирать дроны для ВСУ. Желающих больше 10 тысяч. По словам Шипович, 80% беспилотников "кустарного" производства получаются удовлетворительного качества и могут наносить урон технике и живой силе ВС РФ.