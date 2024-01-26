"Россиян объявили нетитульной нацией": Путин объяснил, почему начал вторжение в Украину (видео)

Российский президент заявил, что после 2014 года Украина якобы начала истреблять на Донбассе людей и сама начала войну. По его мнению, полномасштабное вторжение РФ в Украину является лишь способом закончить это.

Владимир Путин заявил, что РФ начала войну в Украине для защиты своих интересов. Соответствующее заявление российский президент сделал во время встречи со студентами — участниками так называемой "СВО" в Санкт-Петербурге.

Путин заявил, что якобы не было никаких других соображений. По его мнению, россиян объявили нетитульной нацией на "их исторических территориях".

Также президент РФ сказал, что якобы на захваченной Украиной территории происходил "геноцид" и "истребление людей".

Среди прочего, как писали российские медиа, Путин утвердил, что Россия терпеливо мирными средствами якобы выстраивала отношения с Украиной до 2014 года, однако после "госпереворота" произошло "истребление людей Донбасса".

В частности, Украина якобы сама начала эту войну, а так называемая "СВО" является лишь способом ее закончить. Российский президент в очередной раз повторил свою позицию, что будет вести войну до достижения своих целей.

Также он заявил, что после распада СССР "владельцами" Украины якобы стали националисты.

Позиция Украины относительно причин начатой РФ войны

По словам Владимира Зеленского, Россия имеет целью взять Украину под свой полный контроль. Для этого она использует все средства, в том числе и геноцид.

По мнению советника Офиса Президента Михаила Подоляка, единственной причиной, по которой Россия начала полномасштабное вторжение является ненависть Путина к Украине. Кроме того, война будет продолжаться до тех пор, пока не удовлетворит свою кровожадность и не компенсирует свою ненависть.

Также недавно в интервью британским журналистам президент Украины отметил, что РФ хочет оккупировать всю территорию Украины и Владимир Путин никогда не хотел мира.

Напомним, недавно спикер МИД России Светлана Захарова в интервью российскому медиа, сравнила Украину с Третьим Рейхом и заявила, что Запад якобы привел к власти в 2014 году неонацистов. По ее мнению, в Украине детей ведут в школы под песни, в которых призывают вбирать россиян.

Также в декабре аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что в Кремле вернулись к риторике, которая была еще перед полномасштабным вторжением России. В частности, речь идет о том, что Украина якобы является частью территории РФ, которую нужно взять под контроль.