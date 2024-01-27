Падение Ил-76: РФ предоставила список пленных, которые якобы находились на борту, — Коордштаб

В Коордштабе говорят, что пока нет информации, которая бы подтверждала то, что на борту самолета могло находиться такое количество людей.

Несмотря на неоднократные обращения и с большой задержкой Россия предоставила списки украинских военнопленных, которые по версии РФ были на борту военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военными.

Отмечается, что российская сторона сослалась на один из тех списков, которые перед тем были опубликованы в российских медиа. Со своей стороны в Коордштабе подтвердили, что 65 украинских военных из этого списка планировали обменять 24 января.

Во время встречи с родственниками и близкими военнопленных глава штаба Кирилл Буданов заявил, что пока нет информации, которая бы подтверждала то, что на борту самолета могло находиться такое количество людей.

"В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", — сказал глава ГУР.

Кроме того, после падения самолета российские медиа начали публиковать видео с места авиакатастрофы. Родственники военных, которых должны были обменять 24 января, сказали, что не увидели на обнародованных на видео фрагментах тел признаки, которые бы указывали, что это их родные.

Также первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко отметил, что РФ пытается скрыть от мира истинные причины падения самолета. В частности, российская сторона заявила, что не допустит к расследованию международных экспертов.

Несмотря на это, по его словам, Украина сделает все, чтобы выяснить причины падения самолета и кого, или что в нем на самом деле перевозили.

Могли ли находиться на борту украинские военные

В России заявляют, что на борту военно-транспортного находились украинские военнопленные, которых в этот день везли на обмен.

По словам представителя украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, не нужно верить никакой информации России, а нужно ждать официальных заявлений Украины. В частности, на фото, которые были опубликованы российскими медиа, можно было увидеть только обломки воздушного судна, впрочем там не было большого количества останков тел.

Тем временем представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказывал, что в белгородский морг после авиакатастрофы было доставлено только пять тел, а представителям МЧС не разрешили осмотреть место, куда упал самолет. Он также обратил внимание, что на опубликованных видео не видно останков тел.

Также в офисе Уполномоченного по правам человека обратили внимание на то, что в опубликованных российской пропагандой списках есть военные, которые уже были обменены. Следовательно, обнародованная РФ информация может быть ложной.

Напомним, российский президент впервые прокомментировал авиакатастрофу и обвинил в падении самолета Украину. Путин заявил, якобы украинская разведка знала, что на борту были военнопленные.

Также в ГУР сообщили 26 января, что Россия не передавала Красному Кресту список пленных, которых могли обменять 24 января.