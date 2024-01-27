Привлекают ТЦ и пекарни: РФ вооружает себя активнее, чем НАТО, — The Telegraph

Если в 2022 году в РФ тратили 2,7% ВВП на военные нужды, то на 2024 на это выделяют все 6%. Даже у стран НАТО этот показатель меньше.

Россия наращивает производство вооружений и в будущем может превзойти в этом западные государства. Об этом пишет The Telegraph.

Журналисты издания отмечают, что уже через три года РФ может получить решающее преимущество на поле боя, "оставляя Запад позади". Россияне превращают даже торговые центры и пекарни в оружейные заводы, наращивая свой технологический потенциал.

Как сообщается, и западные, и украинские генералы опасаются, что такой подход может "решительно изменить ход войны".

Если в 2022 году Кремль тратил 2,7% ВВП на военные нужды, то на 2024 на это выделяют все 6%. Такой показатель даже больше, чем у стран НАТО.

В частности, в 2023 году в РФ создали 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Прослеживается увеличение производства танков на 560%, боевых машин — на 360%, бронетранспортеров — на 350%.

Кроме этого, Кремль приближается к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год.

"Добавьте сюда поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи, и Россия уже восстанавливает огневое преимущество, которое имела в начале войны", — отмечают в материале The Telegraph.

Несмотря на мощное увеличение оружейного производства, в 2024 году РФ вряд ли еще сможет организовать большое наступление. Впрочем, они могут вернуться к этому через три года.

Кроме этого, расширению западного производства оружия мешают "институциональные барьеры".

Напомним, РФ готова воевать с Украиной по крайней мере до 2027-28 гг.

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