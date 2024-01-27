По примеру Израиля: военный ВСУ поделился "рецептом" улучшения мобилизации (видео)

Военнослужащий Дмитрий Лазуткин возмутился, что 21-летние украинцы могут купить водку, но защищать родину им "рано". Он подчеркнул, что ВСУ нужна ротация.

Украина может улучшить мобилизацию, если будет опираться на опыт Израиля. Об этом в интервью Radio NV заявил начальник службы связей с общественностью 47 ОМБр "Магура" Дмитрий Лазуткин.

"Мне кажется, что в контексте мобилизации очень важно то, что надо повышать институционально престиж военной службы, чтобы человек понимал, что это для него станет потом, возможно, социальным лифтом. Например, как в том же Израиле. Без службы в армии труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и у нас. Я думаю, этот путь при рекрутинге, который сейчас внедряется, может привести к повышению качественных и количественных показателей", — отметил военнослужащий.

Он отметил, что в армии нужна ротация, поэтому мобилизация — необходима. Представитель бригады добавил, что желательно, чтобы в ВСУ приходили новобранцы молодого возраста.

"Почему-то у нас водку с 21 года нормально продавать, а родину защищать с 21 года — это как-то рано. Для меня это очень-очень странная история", — поделился Лазуткин.

Он отметил, что украинское войско нуждается в молодых и здоровых людях.

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