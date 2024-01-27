"Мы все сделаем": в ближайшее время обмен военнопленными все же состоится, — Буданов

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Украина со временем узнает, что произошло с эпизодом по авиакатастрофе Ил-76 и якобы военнопленных на борту.

В скором времени планируется осуществить обмен военнопленными между Украиной и Россией. На данный момент украинская сторона прилагает усилия для реализации этого процесса. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Жизнь наших людей — военнослужащих или гражданских — не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все что можно делать — мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", — заявил он.

Руководитель Главного управления разведки также отметил, что в будущем Украина получит информацию о том, что произошло с эпизодом, связанным с авиакатастрофой Ил-76, и предполагаемыми военнопленными на борту.

Ил-76 в Белгородской области — детали авиакатастрофы

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову.

В тот же день росСМИ начали массово публиковать сообщения, что якобы на борту воздушного судна находились 65 украинских пленных — их везли на обмен, и самолет как раз садился. На месте падения прибыли российские правоохранители и опубликовали фотографии и видео с поля, на котором упал самолет. На кадрах, отметили наблюдатели, не было видно признаков, что в салоне могло находиться большое количество людей.

OSINT-расследователи и военные эксперты начали анализировать доступную информацию об авиакатастрофе. Выяснили, что почти треть людей из списка росСМИ — это украинцы, которые ранее вернулись из плена. Также выяснили, что указанный борт привлекался для перевозки боеприпасов и военной техники между Россией и Сирией. Журналисты проекта "Схемы" установили имена членов экипажа — некрологи об их смерти опубликовали в соцсетях.

В то же время появились первые заявления украинских чиновников. 24 января Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали провести обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился. 25 января сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов: заверил, что власть верифицирует имеющуюся информацию и когда будет что-то известно, сообщит общественности.