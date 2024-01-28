"Будем претендовать на Закарпатье": венгерский политик пригрозил Украине

Лидер политической партии "Наша Родина" считает, что Украина может проиграть в войне с РФ, а военный конфликт на территории страны был якобы спровоцирован международным инвестиционным фондом BlackRock.

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о том, что в случае поражения Украины в войне с Россией официальный Будапешт будет претендовать на Закарпатье. Об этом политик сказал, выступая на ежегодном оценочном мероприятии движения "Наша Родина" в Будапеште в субботу, 27 января, сообщает медиа Index.

"Если в результате войны государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье", — заявил Тороцкаи.

Венгерский политик также сказал на камеры о том, что "давление со стороны международных финансовых институтов" привело к войне на территории Украины, "разрушив Европу и отправив экономику континента на дно". В частности, он заявил, что "Украина была куплена инвестиционным фондом BlackRock. Это американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Размер активов под управлением по состоянию на конец 2022 года составлял 8,59 трлн долларов.

Отметим, что Ласло Тороцкаи не впервые выступает с антиукраинскими заявлениями. Так, в ноябре 2022 года он пожелал иметь с Польшей общие границы, намекнув на Закарпатье. В честь Дня независимости Польши политик опубликовал фотографию, которая была сделанная после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.

Кроме того в начале июня 2022 года действующий на то время спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "психическая проблема". По его словам, просящие помощь люди делают это "настойчиво, вежливо, без угроз". А президент Украины, считает политик, требует и угрожает другим странам.