Союзники США опасаются поражения, поскольку помощь Украине срывается, — СМИ

В странах Балтии официальные лица уже говорят общественности быть готовыми к следующей войне, поскольку силы РФ не будут уничтожены в Украине.

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Союзники США опасаются поражения, поскольку помощь Украине срывается. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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США придется сделать выбор между своей боеготовностью и помощью Украине, — Пентагон (видео)

Более 110 миллиардов долларов помощи, как говорится в сообщении, "застряли" в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе. Как долго Киев сможет сдерживать российские силы и защищать украинские города, электростанции и порты от ракетных атак, все больше остается под вопросом. Имея критически важную помощь Киеву, который прерван политической борьбой по обе стороны Атлантики, европейские чиновники начинают думать о последствиях победы для России.

Кроме потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали тихо рассматривать влияние неудачи Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе после Второй мировой войны. По словам людей, знакомых с внутренними разговорами, которые пожелали остаться анонимными для обсуждения вопросов, они переоценивают риски, связанные с Россией для членов Альянса на восточном фланге.

Чувство тревоги, как считают журналисты, наблюдается в публичных заявлениях лидеров. Они набирают все более резкий тон, поскольку сторонники помощи призывают своих оппонентов не держать жизненно важную помощь заложником внутриполитических приоритетов, что редко случалось в предыдущих дебатах.

Последствия волны почувствуют во всем мире, говорят люди, поскольку партнеры и союзники США сомневаются, насколько надежными будут обещания Вашингтона по обороне. Результаты такой стратегической неудачи были бы гораздо глубже, чем те, которые были вызваны зрелищем неудачного вывода США из Афганистана в 2021 году. Не оставляют в стороне перспективу того, что Дональд Трамп может выиграть в следующем году на президентских выборах и выполнить свои публичные обещания выйти из основных альянсов, включая НАТО, и заключить соглашение с Кремлем по Украине.

По словам европейских чиновников, Россия, скорее всего, будет стремиться захватить больше территории и уничтожить больше инфраструктуры, если наша страна не получит оружия, необходимого для защиты. По их мнению, если Украина неспособна защитить себя, она вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

Те, кто поддерживает Украину как в ЕС, так и в США, утверждают, что помощь, вероятно, будет утверждена в той или иной форме в начале следующего года. В то же время это вряд ли приведет к значительному прорыву на поле боя, говорят чиновники. Кроме того, перспективы становятся все более туманными, борьба может продолжаться еще долгие годы.

В странах Балтии официальные лица уже говорят общественности быть готовыми к следующей войне, поскольку силы РФ не будут уничтожены в Украине. Обсуждение переместилось от "если" Россия может напасть — к сосредоточению на конкретных подготовках к этой некогда немыслимой перспективе.

Напомним, 19 декабря The Wall Street Journal сообщило, что участники переговоров в Сенате Соединенных Штатов Америки снова не смогли договориться относительно рамочных мер по безопасности границ. В связи с чем помощь для Украины все еще под вопросом.