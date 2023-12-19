Союзники США побоюються поразки, оскільки допомога Україні зривається, – ЗМІ

У країнах Балтії офіційні особи вже кажуть громадськості бути готовими до наступної війни, оскільки сили РФ не будуть знищені в Україні.

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Союзники США побоюються поразки, оскільки допомога Україні зривається. Про це повідомила агенція Bloomberg.

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Понад 110 мільярдів доларів допомоги, як йдеться у повідомлені, "застрягли" в політичних суперечках у Вашингтоні та Брюсселі. Як довго Київ зможе стримувати російські сили та захищати українські міста, електростанції та порти від ракетних атак, усе більше залишається під питанням. Маючи критично важливу допомогу Києву, який перерваний політичною боротьбою по обидва боки Атлантики, європейські чиновники починають думати стосовно наслідків перемоги для Росії.

Окрім потенційно катастрофічних наслідків для України, деякі європейські союзники почали тихо розглядати вплив невдачі Організації Північноатлантичного договору в найбільшому конфлікті в Європі після Другої світової війни. Зі слів людей, знайомих із внутрішніми розмовами, які побажали залишитися анонімними для обговорення питань, вони переоцінюють ризики, що спричинила б смілива Росія для членів Альянсу на східному фланзі.

Почуття тривоги, як вважають журналісти, спостерігається в публічних заявах лідерів. Вони набирають дедалі різкішого тону, оскільки прихильники допомоги закликають своїх опонентів не тримати життєво важливу допомогу заручником внутрішньополітичних пріоритетів, що рідко траплялося в попередніх дебатах.

Наслідки хвилі відчують у всьому світі, кажуть люди, оскільки партнери та союзники США сумніваються, наскільки надійними будуть обіцянки Вашингтона щодо оборони. Результати такої стратегічної невдачі були б набагато глибшими, ніж ті, що були спричинені видовищем невдалого виведення США з Афганістану у 2021 році. Не залишають осторонь перспективу того, що Дональд Трамп може виграти наступного року на президентських виборах і виконати свої публічні обіцянки вийти з основних альянсів, включно з НАТО, і укласти угоду з Кремлем щодо України.

Зі слів європейських чиновників, Росія, швидше за все, буде прагнути захопити більше території та знищити більше інфраструктури, якщо наша держава не отримає зброї, необхідної для захисту. На їхню думку, якщо Україна нездатна захистити себе, вона змушена прийняти угоду стосовно припинення вогню на умовах Росії.

Ті, хто підтримує Україну як в ЄС, так і в США, стверджують, що допомога, ймовірно, буде затверджена в тій чи іншій формі на початку наступного року. Водночас це навряд чи призведе до значного прориву на полі бою, кажуть чиновники. Окрім того, перспективи стають дедалі туманнішими, боротьба може тривати ще тривалі роки.

У країнах Балтії офіційні особи вже кажуть громадськості бути готовими до наступної війни, оскільки сили РФ не будуть знищені в Україні. Обговорення перемістилося від "якщо" Росія може напасти — до зосередження на конкретних підготовках до цієї колись немислимої перспективи.

Нагадаємо, 19 грудня The Wall Street Journal повідомило, що учасники перемовин у Сенаті Сполучених Штатів Америки знову не змогли домовитися стосовно рамкових заходів з безпеки кордонів. У зв'язку з чим допомога для України все ще під питанням.