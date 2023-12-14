США доведеться зробити вибір між своєю боєготовністю і допомогою Україні, — Пентагон (відео)

За словами представника Пентагону Патріка Райдера, у разі, якщо США перестануть відправляти Україні озброєння, допомога з боку європейських союзників також опиниться під питанням.

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США будуть змушені зробити складний вибір: або власна боєготовність, або постачання озброєння на Україну через вичерпання коштів на потреби Києва. Про це повідомив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер.

Райдер зазначив, що Америка має у своєму розпорядженні кошти в розмірі 4,4 мільярда доларів для допомоги Україні та 1 мільярд доларів на поповнення власних ресурсів.

"Зрештою ми почнемо ухвалювати рішення щодо власної боєготовності та нашої здатності продовжувати підтримку України в той спосіб, який необхідний на полі бою", — повідомив він журналістам.

У Вашингтоні заявили, що допомога з боку європейських союзників опиниться під питанням, якщо Штати перестануть відправляти Україні озброєння.

Допомога Україні та плани США

Нагадаємо, що Конгрес США не ухвалив допомогу Україні напередодні Різдва в середу, 13 грудня.

Наприкінці жовтня президент США Джо Байден і спікер Палати представників США Майк Джонсон обговорили питання фінансової допомоги Україні. Спікер Палати представників заявив, що готовий розглянути можливість надання додаткового фінансування для України та Ізраїлю, а також продовження резолюції, яка забезпечить працездатність уряду. З іншого боку, він обіцяв реалізувати значні скорочення відповідних видатків, що викликало певний спротив серед консервативних членів його фракції.

Спікер Конгресу виділив допомогу Україні як пріоритетне завдання. Під час обговорення питань про допомогу Україні, він підкреслив важливість "роботи над зміною власної прикордонної політики" для Сполучених Штатів.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США, 11 грудня розповів, що Сполучені Штати до кінця грудня планують надати Україні пакет військової допомоги. Чиновник додав, що на зустрічі з українським політиком американський лідер запевнить його, що й надалі прагне від Конгресу отримати рішення щодо запиту на надання фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, 14 грудня в Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив речник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий іти на певні компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах". Однак успіх залежить від двох сторін.