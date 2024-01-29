Дрон атаковал один из крупнейших российских НПЗ: все подробности

По данным медиа, беспилотник рухнул рядом с установкой для гидрокрекинга около 7 утра по московскому времени. Место инцидента оцепили правоохранители и взрывотехники.

Беспилотник атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Северного региона России, расположенный в Ярославле. Об этом 29 января сообщили в российском Telegram-канале Baza.

По данным администраторов канала, дрон рухнул рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС" около 7 утра по московскому времени.

По информации Telegram-канала "112", сейчас место происшествия оцеплено, ожидается прибытие группы разминирования.

Кроме того, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Губернатор региона Михаил Евраев на момент публикации материала официально не комментировал атаку БПЛА на НПЗ.

Что известно о "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" был запущен в эксплуатацию в 1961 году. Сейчас завод признан одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.

Средний показатель объема переработки нефти в ПАО "Славнефть-ЯНОС" составляет около 15 млн. тонн нефти в год.

Напомним, в российском городе Орел 9 января дроны в третий раз атаковали топливно-энергетический комплекс. Ранее в объект попадали 16 ноября 2022 года и 17 сентября 2023-го.

РосСМИ ранее писали, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали три украинских дрона "Бобер". Два БПЛА якобы упали в море, а обломки третьего нашли на территории завода.

10 августа Фокус писал о том, что ВС РФ ночью атаковали беспилотниками нефтебазу в Ровенской области. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим, возник пожар. Офис Генпрокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с ракетной атакой россиян.