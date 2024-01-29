Берегут авиацию и не только: Тарнавский рассказал о новой тактике РФ на Таврическом направлении

За прошедшие сутки россияне потеряли полтысячи человек в боях на востоке и юге. Самый горячий участок — Авдеевка и Марьинка, где за прошедшие сутки ВСУ удалось отбить почти 50 атак ВС РФ.

На Таврическом направлении ВС РФ изменили тактику ведения боевых действий. В частности, в течение трех суток отсутствуют атаки с воздуха — российская авиация воздерживается от бомбардировок украинских позиций. О деталях действий противника на юге и востоке 29 января рассказал в Telegram-канале командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Тарнавский отметил, что во время боевых действий на Таврическом направлении враг начал действовать иначе:

не использует авиацию — бомбардировок не было уже трое суток;

ограничил использование бронетехники — применят в "ограниченных объемах";

продолжил бросать в атаки пехотные подразделения ВС РФ.

За прошедшие сутки на участке фронта, которым занимается Тарнавский, ВС РФ понесли следующие потери:

личного состава — 567 человек (половина суммарных потерь врага за минувшие сутки);

танков — 4 шт. (из 10 шт., уничтоженных на всем фронте);

бронемашин пехоты — 12 шт. (половина от 24 шт.).

В целом ВСУ удалось взорвать 37 ед. военной техники ВС РФ, говорится в заметке Тарнавского.

Бои на востоке и юге — детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 января указывается, что на Таврическом направлении ВС РФ особенно много атак совершили под Авдеевкой — 21 шт. на северном фланге и 5 шт. на южном. Также было "горячо" под Марьинкой — пришлось отбить 21 атаку. На Запорожском направлении произошла лишь одна попытка российского штурма — к югу от Великой Новоселки возле Приютино.

22 января аналитики Института изучения войны проанализировали видео, снятое на восточной окраине Авдеевки. После этого сделали вывод, что россиянам удалось продвинуться на 500 м вглубь частной застройки на окраине населенного пункта. Между тем 25 января офицер ВСУ рассказал, что враг сосредоточил на данном отрезке фронта 60-тысячное войско. По мнению военного, можно ожидать новых мощных штурмов в течение ближайших одной-двух недель.

Напоминаем, 29 января военный обозреватель немецкого издания Bild заявил, что российские войска якобы контролируют 10% Авдеевки. Аналитики ISW отметили, что враг мог также продвинуться на северном фланге у Степного.

27 января военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что на трех отрезках фронта ВСУ удалось добиться некоторого успеха: размер продвижения — от 160 м до 1,5 км.