В Венгрии изменили позицию касательно выделения Украине 50 млрд евро, – СМИ

По словам главного политического помощника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана, Будапешт готов использовать бюджет ЕС для помощи Киеву, однако есть условия.

В понедельник, 29 января, Венгрия заявила о своей готовности к компромиссу в вопросе предоставления Украине 50 миллиардов евро из бюджета Европейского союза. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан открыто высказывался против финансовой и военной помощи Киеву со стороны Евросоюза. В частности, политик наложил вето на пересмотр бюджета ЕС, который предусматривал финансирование Украины.

По данным агентства, политический директор венгерского премьера сообщил, что Будапешт больше не выступает против использования бюджета ЕС для предоставления Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро.

Как отмечают журналисты, подобное решение является существенным изменением позиции Венгрии сравнительно с тем, что было несколько недель назад.

Главный политический помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан на своей странице в X подтвердил, что Будапешт направил в Брюссель новое предложение о готовности использовать бюджет ЕС для помощи Киеву, однако при условии внесения поправок, позволяющих венгерской стороне возможность изменить свое решение позднее.

Напомним, 29 января СМИ сообщили, что ЕС готовит стратегию на случай отказа Венгрии от согласования нового пакета финансовой поддержки для Украины, которая предполагает воздействие на экономику страны.

Ранее, 22 января, сообщалось, что в ЕС предложили механизм, благодаря которому Украина сможет получать военную помощь на сумму не менее 5 млрд евро ежегодно с 2024 по 2027 год без согласования с Венгрией.