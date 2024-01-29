В МВД показали уничтожение "Шахеда", который не сдетонировал во время атаки России по Одессе (видео)

Вес взрывчатого вещества — более 50 килограммов. Взрывоопасный предмет транспортировали из города на подрывную площадку.

Специалисты обезвредили БПЛА типа Shahed, который не сдетонировал после массированной атаки войск РФ по Одессе 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД в Telegram.

Работы по изъятию взрывотехники проводили очень быстро, ведь была угроза нового воздушного обстрела. Вес взрывчатого вещества был более 50 килограммов.

Работали саперы вручную, поскольку робототехнику подвести в локацию не имели возможности. Взрывоопасный предмет транспортировали из города на подрывную площадку и обезвредили, закопав в землю и взорвав.

Атака России Одессы "шахедами" 24 января

Войска РФ 24 января двумя волнами атаковали юг Украины с помощью дронов типа Shahed-131/136. В Одесской области сбили 10 вражеских дронов, но некоторые из них все равно успели наделать беды во время падения. Мужчину, который в момент атаки проезжал мебельный комбинат, отбросило с велосипеда на землю и осыпало обломками.

Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила до 15 минут, основной удар был сосредоточен на Одессу. В общем силам ПВО удалось сбить 11 дронов — 10 в Одесской области, и еще один в Николаевской.

В результате попадания и пожара повреждены несколько квартир. Одного пострадавшего госпитализировали.

Еще один пораженный дрон во время падения пробил крышу жилой двухэтажки в Приморском районе Одессы. В том же квартале упал еще один БПЛА. Из-за взрывной волны повреждены стекла в домах рядом и сгорела одна машина.

Напомним, на Черниговщине российские захватчики 29 января атаковали гражданскую машину с людьми. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 с тремя пассажирами ехал из приграничного села в райцентр в медицинское учреждение, когда они были атакованы, вероятно, с дрона.