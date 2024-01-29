Уверенно и эффективно: F-16 могут решить сразу несколько проблем Украины, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, западная авиация необходима Киеву, ведь она поможет вернуть контроль над собственным воздушным пространством. Также самолеты обеспечат безопасность "зернового коридора".

Украина все еще ожидает, когда начнутся поставки западных современных истребителей F-16, которые должны стать серьезным укреплением для безопасности страны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала Freedom 29 января.

По его словам, этот вид боевой авиации окажет существенную помощь Украине в разных аспектах. Речь про перехват крылатых ракет и дронов, а также о контроле над воздушным пространством и поддержке наземных войск.

"F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет, дронов и смогут в определенной степени отогнать российскую авиацию подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что западные истребители могут в будущем контролировать воздушное пространство над Черным морем и тем самым обеспечивать безопасность "зернового коридора". Все это составляющие контроля над собственным воздушным пространством.

В то же время, вспоминает Юрий Игнат, у России есть сильные средство ПВО на временно оккупированном Крымском полуострове, а также на других незаконно захваченных территориях. Также противник имеет мощную авиацию, современные самолеты и так далее, поэтому нельзя говорить о том, что контроль получится быстро взять. Все эти вопросы стоит рассматривать в комплексе.

"Мы серьезно усилимся первыми самолетами F-16 и будем наращивать свою боевую авиационную мощь — и средства противовоздушной обороны, и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы достичь полного контроля над собственным воздушным пространством. И тогда уже наземные операции можно будет проводить более уверенно и более эффективно", — подытожил спикер Воздушных сил.

Напомним, 25 января Юрий Игнат рассказывал, почему нельзя сейчас передать истребители F-16. По его словам, для размещения и использования в Украине американских многоцелевых истребителей необходимо подготовить инфраструктуру и дождаться обучения пилотов.