БПЛА трижды атаковали Брянскую область: в Минобороны РФ отреагировали

По словам губернатора региона Александра Богомаза, ПВО якобы работала в Жуковском, Трубчевском и Навлинском районах. Пострадавших и разрушений нет.

В России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

БПЛА в Жуковском районе

Вечером в понедельник, 29 января, Богомаз заявил о первой атаке БПЛА. По его словам, силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации якобы уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Жуковского района.

В ответной атаке губернатор региона обвинил Украину, однако отметил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, на месте инцидента работали оперативные и экстренные службы.

ППО якобы работала в Трубчевском районе

Через два часа после первого заявления, Богомаз сообщил о еще одной атаке дронов. На этот раз, по его словам, российские войска ликвидировали беспилотник над территорией Трубчевского района. Пострадавших и разрушений также нет, на месте происшествия работали соответствующие службы.

Беспилотник над Навлинским районом

О третьей атаке губернатор региона рассказал во вторник утром, 30 января. Он уточнил, что силы ПВО РФ якобы уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Навлинского района.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — подчеркнул он.

Что говорят в Минобороны РФ

В Министерстве обороны России заявили, что около 21:50 по московскому времени БПЛА якобы атаковали объекты на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — пишут в ведомстве.

Предыдущая атака БПЛА на Брянскую область произошла днем ранее, 29 января. Тогда Минобороны России информировало об уничтожении якобы украинского беспилотника в небе над регионом.

Напомним, 20 января Богомаз также сообщал об атаке БПЛА в Брянской области. Тогда дрон якобы сбили над Клинцовским районом в Брянской области РФ.