Пригласили на дно Черного моря: Россия потеряла очередной Су-24, — Гуменюк (видео)

По словам спикера, украинские бойцы работают над тем, чтобы преимущество россиян в воздухе "постепенно выравнивалось в минусовое направление".

Противостояние Сил обороны Украины с россиянами в воздухе продолжается — по данным Генштаба ВСУ оккупанты потеряли один самолет, предположительно, бомбардировщик Су-24. Ситуацию прокомментировала 30 января руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в интервью "24 Каналу".

По предварительной информации, российский бомбардировщик пропал с радаров на подлете к острову Змеиный и позже не вернулся на аэродром в оккупированном Крыму. В пабликах по этому поводу пошутили и написали, что крейсер "Москва" пригласил Су-24 на чай на дне Черного моря.

По этому случаю Гуменюк заявила, что украинские защитники работают над тем, чтобы преимущество противника в воздухе постепенно сходило на нет.

"Активность тактической авиации врага, в частности, в Черном море не прекращается, несмотря на такие показательные уроки, которые мы им предоставляем. Мы не будем раскрывать всех наших методических мероприятий. Будем ждать их в гости еще", – сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, к сожалению российская авиация по-прежнему действует на южном фронте, сбрасывая, в том числе, управляемые авиабомбы на населенные пункты Херсонской области. В особенности пострадал Бериславский район, где фиксируются большие разрушения.

"Оскорбившись учебными мероприятиями в акватории Черного моря, (оккупанты) прибегли к бомбардировкам в течение прошлых суток управляемыми авиабомбами. При этом они сейчас выбирают такие рубежи пусков, которые будут более безопасными для своей авиации", — отметила Гуменюк, добавив, что противник таким образом провоцирует украинскую ПВО на расход боеприпасов.

Наталья Гуменюк об активности российской авиации на юге Украины (смотреть с 11:40)

Напомним, в районе острова Змеиный 5 декабря украинские военные сбили российский самолет Су-24М. Согласно информации Минобороны Великобритании украинская ПВО применила ракеты класса "земля-воздух", которые существенно ограничивают эффективность тактической авиации ВКС РФ.