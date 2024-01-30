Без западной помощи: Украине грозит экономический конец света, — Politico

По словам журналистов, правительство планирует получить финансовую помощь в размере 37 млрд долларов, которая почти покроет дефицит бюджета, оцениваемый в 39 млрд долларов.

На предстоящем саммите 1 февраля руководители стран Европейского союза вынуждены принять решение о выделении Киеву финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Без этого важного шага, а также без поддержки от Соединенных Штатов, Украина может столкнуться с затруднениями в продолжении противостояния с Россией и поддержании устойчивости своей экономики в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает издание Politico.

"В настоящее время мы даже не рассматриваем вариант отказа от этой помощи. Для нас это критично, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов", — заявил Politico глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

По данным издания, на текущий момент Киев направляет собранные внутри страны средства на развитие военной промышленности, выплаты заработных плат военнослужащим и другим сотрудникам службы безопасности, а также обеспечение защиты пенсионеров и вынужденных переселенцев.

Кредиты и гранты из западных источников используются для покрытия расходов на приобретение и обслуживание иностранного вооружения, а также для поддержки ключевых социальных нужд, таких как заработная плата государственных служащих, медицинских и образовательных работников. В текущем году правительство планирует привлечь финансовую помощь в размере 37 миллиардов долларов, что почти полностью покроет дефицит бюджета, оцененный в 39 миллиардов долларов.

Согласно расчетам Киевского Центра экономической стратегии, с момента российского вторжения в феврале 2022 года западные спонсоры предоставили Украине финансовую помощь в размере приблизительно 73,6 миллиарда долларов. С использованием средств от Международного валютного фонда ожидается, что Украина получит общую сумму в 122 миллиарда долларов в течение периода с 2023 по 2027 год.

Напомним, что представители американского правительства поддержали законопроект, который предусматривает возможность конфискации замороженных активов РФ, оцененных примерно в 300 миллиардов долларов. Эти средства направят на восстановительные работы в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об отказе США помогать Европе, если на нее нападут. По его словам, НАТО "мертво", а ЕС должен Вашингтону 400 миллиардов долларов из-за немцев, которые не заплатили за свою оборону.