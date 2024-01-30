Вдвое больше ракет: в Минобороны РФ хвастают выпуском "Калибров", "Искандеров" и С-300 (фото)

Концерн "Алмаз-Антей" планирует в 2024 году наладить производство пусковых установок для российских сил ПВО. В цехах одного из заводов можно увидеть полдюжины готовых устройств.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил цеха концерна "Алмаз-Антей", расположенные в Екатеринбурге. Руководство концерна отчиталось о росте выпуска крылатых ракет "Калибр" почти в два раза. Также продолжается успешное производство "Искандеров" и ракет для систем С-300. Кроме того, планируют строить пусковые установки, но имеют определенные проблемы в данном направлении. О деталях визита Шойгу на предприятие сферы военно-промышленного комплекса РФ рассказали в Telegram-канале российского Минобороны.

В заметке уверяют, что на "Машиностроительном заводе им. Калинина" и на Опытно-конструкторском бюро "Новатор", которые входят в структуру "Алмаз-Антей", в течение 2023 года "в полном объеме выполнили план" по выпуску различных типов ракет. Речь идет о крылатых ракетах "Калибр", "Искандер", а также модернизированных ракетах противовоздушной обороны С-300.

Кроме того, в январе 2024 года производители увеличили производство "калибров" в 17 раз, заявил генеральный директор "Новатора" Фарид Абдрахманов. Сколько же именно единиц продукции выпустили, топ-менеджер не указал.

Сергей Шойгу и Фарид Абдрахманов — во время визита на Алмаз-Антей Фото: Министерство обороны РФ

Еще одно направление работы концерна — пуско-зарядные установки комплексов и систем военной противовоздушной обороны С-300В и "Бук". Производители уверены, что в 2024 году они наладят производство и такого типа продукции.

"Первая партия собирается уже в рамках государственного оборонного заказа 2024 года".

Производство установок ПВО РФ — Шойгу в цеху Фото: Министерство обороны РФ Производство установок ПВО РФ на Алмаз-Антей Фото: Министерство обороны РФ

Предприятия, которые посетил Шойгу, работают "в три смены днем и ночью", говорится на видео с инспекцией Шойгу. Впрочем, министр обороны отметил две проблемы, которые нужно решить в ближайшее время — речь идет о двигателях и налаживании производства пусковых установок.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, можно увидеть, как Шойгу, в сопровождении военных или чиновников, общается с топ-менеджментом "Алмаз-Антей", посещает цеха, в которых россияне собирают ракеты для ударов по Украине. Также показали некоторые фрагменты оборудования и пусковые установки, которые готовятся отправить на фронт.

Производство ракет РФ — визит Шойгу Производство ракет РФ — цех Алмаз-Антей Производство ракет РФ — рабочий в цехе

Ракеты РФ — детали производства

Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" — российское государственное предприятие, которое занимается выпуском вооружения для нужд ВС РФ. Сам концерн, а также подчиненные ему предприятия, находятся под санкциями Украины и мирового сообщества, — свидетельствуют данные портала НАПК.

Цеха, которые посетил Сергей Шойгу, расположены в Екатеринбурге. Ориентировочное расстояние до Украины — более 1 600 км.

Где расположен "Алмаз-Антей" Фото: Google Maps

Ракетные удары РФ

Отметим, 26 января начальница пресс-центра Южных сил обороны Наталья Гуменюк отметила, что ВС РФ длительное время не используют для ударов по Украине крылатых ракет "Калибр". По ее словам, одна из возможных причин такой ситуации — проблемы с логистикой, которые имеют россияне из-за ударов Украины по Крыму. Между тем враг чуть ли не ежедневно наносит удары по Украине ракетами С-300: последний такой случай зафиксирован в ночь с 29 на 30 января, рассказали на странице Facebook Воздушного командования.

26 января россияне заявили, что усовершенствовали ракеты для ударов по Украине — добавили к ним систему лазерного наведения. 29 января генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что во время ракетного удара РФ 29 декабря 2023 года враг мог попасть по цеху по производству украинских ракет.