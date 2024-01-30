"У мира есть имя": Орбан заявил, что войну в Украине может остановить только Трамп

Венгерский премьер-министр убежден, что при президентстве Дональда Трампа война не началась бы. Он назвал политика "одним из самых успешных" руководителей США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа. Об этом известно из публикации его пресс-службы от 30 января.

Венгерский чиновник отметил, что болел за Трампа еще в 2016 году. Он был убежден, что именно такой лидер нужен в Европе, потому что политик четко заявлял о приоритетности своей страны.

"Поставьте Европу на первое место, поставьте Францию на первое место, поставьте Венгрию на первое место. Это нормальное отношение в международной политике, когда мы хотим найти соглашения, основанные на национальных интересах", — подчеркнул Орбан.

По его словам, не стоит забывать, что Трамп был "одним из самых успешных внешнеполитических президентов США".

"Он не начинал ни одной войны", — отметил премьер Венгрии.

Орбан заявил, что если бы в феврале 2022 года США правил Трамп, войны в Украине бы не было.

"Сегодня, кроме него, я не вижу никого в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя: Дональд Трамп", — добавил венгерский чиновник.

Напомним, 20 января Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах в США сможет остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов выслушать план Трампа по завершению войны за 24 часа.