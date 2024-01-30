ВС РФ могут потерять более 500 тысяч военных: в Британии назвали причину

В разведке отметили, что среднесуточное количество российских потерь в Украине в течение 2023 года выросло почти на 300 человек.

Российская Федерация может потерять более полумиллиона военных, воюющих в Украине, в течение 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 30 января.

"Среднесуточное количество потерь россиян в Украине выросло почти на 300 в течение 2023 года", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Великобритании считают, что Вооруженные силы России потеряют более 500 тысяч человек, если украинские военные продолжат ликвидировать оккупантов в таком же темпе в течение следующего года.

Что известно о потерях ВС РФ: данные Генштаба ВСУ

По состоянию на 30 января 2024 года Вооруженные силы Российской Федерации потеряли около 384140 человек. В частности, за сутки было ликвидировано 960 российских военных.

Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения украинские бойцы уничтожили ряд военной техники врага, а именно:

танки — 6300 единиц (+10 за сутки);

боевые бронированные машины — 11725 единиц (+29 за сутки);

артиллерийские системы — 9144 единиц (+31 за сутки);

РСЗО — 972 единицы;

средства ПВО — 663 единицы (+3 за сутки);

самолеты — 332 единицы (+1 за сутки);

вертолеты — 324 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7084 единицы (+35 за сутки);

крылатые ракеты — 1846 единиц;

корабли и катера — 23 единицы;

подводные лодки — 1 единица;

автомобильная техника и автоцистерны — 12191 единица (+42 за сутки);

специальная техника — 1448 единиц (+5 за сутки).

Напомним, 29 января в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли более семи тысяч единиц бронетехники. В частности, ВСУ уничтожили около 2600 боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.

30 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в случае захвата Табаевки Купянского района россиянам будет сложно удерживать село, поскольку украинские военные установят огневой контроль над ним. По его словам, враг ежедневно будет нести потери, не выходя на боевые задачи.