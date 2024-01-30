Участвовал в штурмах против ВСУ: украинец подписал контракт с ВС РФ, и попал в плен
Мужчина прошел обучение и получил оружие, но продержался на фронте лишь примерно месяц. Одной из его задач было фиксировать передвижения ВСУ.
В Украине осудили гражданина, который воевал на стороне врага. Об этом известно из приговора Октябрьского районного суда города Полтавы от 23 января.
Украинец, имя которого не раскрывается, решил принять участие в боевых действиях на стороне РФ. В приговоре указано, что он знал о нападении ВС РФ на территорию Украины и то, что его призыв в ряды вражеских войск будет предусматривать участие в боях на передовой.
"Такая осведомленность лица следует из того, что "признание" РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами, осуществление РФ и так называемыми "ДНР, "ЛНР" совместных боевых действий против Украины, объявление всеобщей мобилизации на территории самопровозглашенных республик, широко освещалась в средствах массовой информации и на открытых Интернет-ресурсах", — отметили в суде.
В июле 2023 года мужчина находился в городе Иловайск в Донецкой области. Там он заключил контракт с мотострелковой бригадой российских войск. Украинца назначили рядовым, выдали ему каску, бронежилет и автомат АК-74. После короткого курса подготовки боец оказался на фронте.
В течение августа мужчина находился на вражеских позициях, он участвовал в наступательных и штурмовых операциях против ВСУ.
"При этом, обвиняемый носил при себе огнестрельное оружие, был одет в военную полевую камуфлированную форму образца ВС РФ с опознавательными знаками", — передали в суде.
С июля по 23 августа украинец находился в составе оккупационных войск в районе Иловайска и Марьинки.
В это время, по данным суда, он:
- осуществлял оккупацию и охрану захваченных территорий Украины;
- выполнял указания и приказы российских командиров;
- обустраивал и укреплял блокпосты, позиции;
- носил огнестрельное оружие и камуфляж ВС РФ;
- наблюдал за воздушным и наземным пространством, чтобы выявлять ВСУ.
Служба мужчины закончилась 23 августа, когда он вблизи села Марьинка сложил оружие и был взят в плен бойцами ВСУ. Во время допроса он признал свою вину и все подтвердил.
Украинца, воевавшего на стороне ВС РФ, признали виновным по двум статьям — о государственной измене и коллаборационистской деятельности. Ему назначили 12 лет заключения с конфискацией имущества. В срок отбывания наказания засчитали пребывание под стражей с 1 ноября 2023 года.
Напомним, российский оккупант пришел на позиции бойцов НГУ "за хлебом".
Генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что после завершения войны Украину ожидают "самые тяжелые времена".